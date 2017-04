FCR Media/Rapla KK alustab täna Leedus Balti liiga finaalturniiri

See, et Eesti naiste korvpallimeister FCR Media/Rapla KK jõudis Balti liiga (BWBL) Final4 turniirile, on meie esindusklubi jaoks juba iseenesest suur võit, sest seljataha jäi hulk teenekaid klubisid Valgevenest, Leedust ja Ukrainast.

Laupäeval-pühapäeval peetakse Druskininkai Spordikeskuses hooaja lõppvaatus, Final4. Leedu suurim spaakompleks võõrustab BWBL-i parimaid viiendat korda ning esimest korda alates aastast 2013.

FCR Media/Rapla KK kohtub poolfinaalis Poola liiga kolmanda Energa Toruniga. Mäng algab kell 15.00. Teises poolfinaalis on vastamisi Leedu parim Marijampole Suduva ja Venemaa tugevuselt teise liiga tšempion Kurski Dinamo-Farm (algus kell 17.15).

BWBL-i tiitel läbi ajaloo on kuulunud 18 korda Leedu klubidele, Valgevene võistkonnad on võitnud kolmel korral ning Läti omad ühe korra. Eesti ja Venemaa klubi jõudsid finaalturniirile nüüd esmakordselt. Mullu võitis Suduva finaalis Mionski Tsmokit.

Leedu poole sõitis 14 mängijat (kaasas ka Marit Maaring, kel platsile ilmselt vara pääseda - toim.). "Kõik on rivis, terved. Kui ma praegu üle oma õla vaatan, siis käib kaardimäng. Ütlen ausalt, teades veidi tausta, et kuigi me oleme juba mingis mõttes võitnud Final4 pääsuga, siis Leetu läheme ikkagi medalimõtetega. Kurskiga me ennast võrrelda ei saa, aga Toruni ja Suduvaga annab mängida. See on minu arvamus," sõnas klubi mänedžer Rando Reining.