Alonso: McLaren oli minu jaoks hea valik

Kahekordne vormel-1 sarja maailmameister Fernando Alonso ei kahetse, et vahetas Ferrari raskustes vaevleva McLareni vastu.

„Loomulikult tahaksime tippkonkurentsis olla, kuid McLaren oli minu jaoks hea valik,“ ütles hispaanlane. „Ferraris hakkab sõitjat kurnama võidukohustus ning seetõttu tunnen ennast praegu paremini, kui paar aastat tagasi.“

Alonso meelest on ta teinud korraliku karjääri. „Olen rahul,“ tunnistas ta. „Minu käsutuses on olnud konkurentsivõimelised autod, millega võimalik kõike saavutada. Mul on selle üle vaid hea meel.“