Juventus mängis lõpu eel võidu maha

Võõrustajad asusid mängu 45. minutil Andrea Conti tabamusest juhtima, kuid tiitlikaitsja ja tabelijuht viigistas 51. minutil Leonardo Spinazzola omaväravast. Dani Alves viis 83. minutil külalised 2:1 ette, aga Remo Freuleri tabamus 89. minutil tagas väljakuperemeestele viigi.

Viimasest 15 mängust 12 võitnud ja kolm viigistanud Juventus juhib turniiritabelit 84 punktiga. Seejuures on tabelijuhi edu lähima jälitaja, ühe kohtumise vähem pidanud AS Roma ees üheksa silma. Atalanta on 64 punktiga viiendal kohal.