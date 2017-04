Kaido Koppel: kripeldama jäid mängud Narva, Sillamäe ja Pärnuga

Tartu Tammeka üks kahest peatreenerist Kaido Koppel nõustus, et täna sai Nõmme Kalju vastu otsustavaks tegutsemine rünnakust üleminekul kaitsesse.

"Kuna tänu sellele jäime esimesel poolajal taha, siis see sai otsustavaks. Sealt see kaheväravavaheline edu neile tuli," lausus Koppel 1:3 kaotuse järel ETV-le.

"Üleminekuolukorrad on palju kinni jooksmises. Seal tuleb õigel ajal õigesse kohta joosta ja tagasi tööd teha."

Plusspoolena tõi Koppel esile palliga mängimise. "Ma arvan, et ise ka nägite, et tagant mängiti päris palju lühikeste söötudega välja. Selle üle on hea meel."

Meistrivõistluste esimest ringi kokku võttes tõdes Koppel, et mõni kohtumine jäi kripeldama. "Narva ja Sillamäe vastu oleks võinud võita. Pärnu vastu oleks võinud võita. Oleks tahtnud rohkemat."