Selgus tugevama tiimi leidnud Martti Juhkami uus klubi

Prantsusmaa võrkpall pole 28-aastase nurgaründaja midagi uut, sest aastatel 2015-2016 esindas ta Rennes'i meeskonda. Möödunud hooajal mängis Rakverest pärit mängumees aga Austria meistermeeskonnas Innsbrucki Hypo Tirolis.

Juhkami sõnul oli tal soov ennast kõrgemas seltskonnas proovile panna ja järgmisel hooajal šanss avanebki. "Et ma eelmisel aastal valisin Prantsusmaal Pro B meeskonna ja osalt see, mis ma sel aastal Innsbruckis tegin, sillutas teed selleks, et leida endale uus ja parem klubi. Usun, et sain sellega hakkama," sõnas ta teisipäeval Vikerraadiole.

Tänavu Prantsusmaa esiliiga võitnud Tourcoing kogus esiliiga põhihooajal 20-st mängust 17 võitu ja edestas teiseks tulnud Nancy'd nelja punktiga. Mehe endine meeskond Rennes oli 44 silmaga kolmas.