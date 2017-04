Nastase: ma ei taha oma sõnu õigustada, kuid soovisin Rumeeniat kaitsta

Matšieelsel pressikonverentsil küsiti Rumeenia esinumbrilt Simona Halepilt, kuidas ta kommenteerib Williamsi lapseootust, samal ajal sosistas Rumeenia kapten Nastase ühele teisele mängijale: "Vaatame, mis värvi tema laps tuleb. Piimašokolaadi?" Teatavasti on Williams mustanahaline, tema kihlatu Alexis Ohanian aga valgenahaline.

"Pressikonverentsil küsiti mult arvamust Serena raseduse kohta. Ma sain sellest esimest korda teada ja minu reaktsioon oli spontaanne," kommenteeris Nastase ja lisas, et Williams on üks aegade parimaid mängijaid ja ta teab, kui palju ameeriklanna on edu saavutamiseks vaeva näinud.

Lisaks pressikonverentsil juhtunule sai Nastase ka kriitikat oma käitumise pärast mänguväljaku äärel, kus ta sõimas inetult vastaste mängijat Johanna Kontat ja Suurbritannia kaptenit Anne Keothavongi. "Ma ei taha oma sõnu õigustada, kuid soovin kinnitada, et selle taga oli minu suur soov kaitsta Rumeenia naiskonna ja Rumeenia tennise huve," põhjendas Nastase.

Rumeenia võitis matši mängudega kolm-kaks, aga Nastase sai rahvusvaheliselt tenniseliidult karistada. Rumeenlane põhjendas enesest väljaminekut sellega, et tennis on tema elu, aga ta tundis, kuidas see tema käest ära libiseb.

Vabandusest hoolimata leidis Nastase jätkuvalt vigu ka Konta käitumises. "Johanna Konta ei oleks tohtinud pukikohtunikuga rääkida, see on võistkonna kapteni ülesanne," jätkas ta. "Ma nõudsin temalt tsiviliseeritud moel põhjendust, kuid ta saatis mu tribüünile, kus ma jäin kapteni tiitlist ilma. Pärast seda katkestas kohtunik mängu. Ma ei mõista, miks mäng katkestati."