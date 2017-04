Rapla korvpallinaised ihkavad Balti liiga medalit

"Otse loomulikult on ootused suured. Tahaksime ikkagi medalile ja arvan, et meil on selleks reaalne võimalus olemas," lausus viimasena finaalturniirile jõudnud Rapla tagamängija Pirgit Püü ERR-ile.

"Minul on sellest hooajast meelde jäänud, et see naiskond, kes mängib Balti liigat ja see naiskond, kes mängib Eesti ühisliigat - tegelikult on need kaks erinevat naiskonda. Need mängud, mida mängisime Valgevenes ja Ukrainas, ja see klass, mida näitasime, oli ikka midagi muud."

Esimese Eesti naiskonnana finaalturniirile pääsenud Raplal on laupäeval poolfinaalis vastaseks Poola klubi Toruni Energia. Teise finalisti selgitavad Kurski Dinamo II ja leedulannadest tiitlikaitsja Suduva.

"Oleme väike Eesti ja lähme kolme suurriigi vastu - ei ole hullu!" on Püü optimistlik. "Kõik on võimalik! Mina usun, et oleme võimelised medalile mängima ja seda läheme proovima."