Tartu maraton üllatab osalejaid lihavaba menüüga

Enne otsuse langetamist viidi varasemalt Tartu Maratoni Kuubiku sarja üritustel osalenute seas läbi küsitlus. Küsimustikule vastas üle 1200 inimese, kes said toite hinnata täpsete koostisosade põhjal ning valida oma eelistuse. Lihavaba menüüd soovis Kuubiku sarja üritustel näha ligi viiendik vastanutest.

"Salvesti ja Eesti Pagari toodete baasil põhineva menüü eesmärk on, et meie üritustest saaksid täisväärtuslikult osa võtta ka need, kelle toidueelistused ei ole nii-öelda traditsioonilised. Kuna neid inimesi on tänapäeval juba arvestatav hulk, siis tahame kõikidele osalejatele pakkuda võimalust üritusejärgselt just oma meelejärgi energiat taastada," sõnas Klubi Tartu Maraton projektijuht Oliver Kivimäe. Ta lisas, et plaanis on lihavaba menüüd pakkuda ka järgnevatel Kuubiku sarja üritusteel.

Näiteks Jooksumaratonil saavad osalised pärast finišit valida lihaga või lihata seljankade ja pirukate vahel. Siiski tuleb ära mainida, et lihavaba menüü ei tähenda täielikku taimetoitu ega veganlust, kuna toodetes võib leiduda loomseid rasvu või muna.