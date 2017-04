Soomlased domineerisid Venemaal esimest vabatreeningut

Bottas kaotas Räikkönenile 0,045 sekundit, kolmanda aja sõitis välja Bottase britist meeskonnakaaslane Lewis Hamilton (+0,607 sekundit).

Teised mehed kaotasid soomlastele juba enam kui sekundi, Max Verstappen (Red Bull) oli Räikkönenist aeglasem 1,100 sekundit, Sebastian Vettel (Ferrari) 1,156 sekundit ning Daniel Ricciardo (Red Bull) 1,216 sekundit.

Venemaa GP-etapi teine vabatreening algab täna Eesti aja järgi kell 15, kolmas homme kell 12 ning kvalifikatsioonisõit homme kell 15.

