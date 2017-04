Klavani klubisisene konkurent sõlmis Liverpooliga uue lepingu

2014. aastal Southamptonist Liverpooli siirdunud Lovreni senine leping oleks lõppenud järgmisel aastal.

"See on minu ja mu perekonna jaoks eriline päev," sõnas Lovren lepingu allkirjastamise järel klubi kodulehele. "Usun, et olen täna kõige õnnelikum mees maailmas."

27-aastane Lovren on sellel hooajal löönud kaasa 25 Premier League’i kohtumises, sama palju on mänginud ka kamerunlane Joel Matip. Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan on Liverpooli eest väljakule jooksnud 19 liigamängus.