Nõmme Kalju naaseb Tartust kolme punktiga

Artjom Dmitrijev realiseeris 24. minutil penalti ja Artur Valikaev suurendas 40. minutil külaliste edu. Janar Toomet lõi 67. minutil ka külaliste kolmanda väravaga, aga Kaspar Pauri 85. minuti tabav 11 minuti karistuslöök pakkus rõõmu ka kodupublikule.

Tallinna Levadia sai oma hooaja suurima võidu, alistades kodus Pärnu Vapruse lausa 8:0. Kübaratrikini jõudis Jevgeni Kobzar (33., 47. ja 59. minutil), kaks väravat lõi vahetusmees Mark Oliver Roosnupp (70., 77.). Ühe väravaga panustasid Rimo Hunt (28.), Gando (43.) ja Joao Morelli (68.).

Tallinna Flora sai võõrsil jagu Viljandi Tulevikust. Maksim Gussev avas 12. minutil skoori, kolm minutit hiljem realiseeris Zakaria Beglarišvili penalti.

Tabeliseis: 1. Tallinna FC Levadia 23 punkti (9-st mängust), 2. Tallinna FC Flora 23 (9), 3. Nõmme Kalju FC 20 (9), 4. JK Narva Trans 13 (8), 5. FCI Tallinn 10 (8), 6. Paide Linnameeskond 10 (8), 7. Tartu JK Tammeka 10 (9), 8. Viljandi JK Tulevik 6 (9), 9. JK Sillamäe Kalev 5 (8), 10. Pärnu JK Vaprus 1 (9).

Enne mängu:

Tammeka jagas eelmises voorus punkte Paide Linnameeskonnaga, kui mängiti 1:1 viiki, kirjutab jalgpall.ee. Tabelis on mõlemad meeskonnad koos FCI-ga nüüd 10 punkti peal. Samade vastastega saab Tammeka mängida lähinädalate jooksul mitmel korral, sest esialgu kohtutakse kahes järjestikuses voorus Nõmme Kaljuga ning seejärel ootab Tartu meeskonda ees esmalt karikamäng ja seejärel liigamäng taas Paidega.

Kalju pidas eelmises voorus maha tasavägise lahingu FC Levadiaga, kui mõlemad meeskonnad suutsid lüüa ühe värava. Levadia säilitas sellega tabelis oma liidrikoha, olles koos Floraga 20 punkti peal. Kalju on 17 punktiga kolmandal kohal. Järgmisena ootabki Kaljut ees kaks kohtumist Tammekaga ning seejärel on vastaseks jällegi Levadia.

Tammeka peatreener Kaido Koppel: „Nõmme Kalju on üks viimaste aastate edukamaid klubisid Eestis. Mida raskem on väljakutse, seda magusam on võit. Anname endast kõik, et võit koju jääks.”

Mängija Silver Grauberg: „Tegemist on selle hooaja viimase kodumänguga Sepa jalgpallikeskuses. Kahjuks küll Levadia lõpetas meie kaotuseta seeria Sepal, aga oleme tahtmist täis, et uut seeriat alustada. Tulge tribüünidele meile kaasa elama, sest vägev emotsioon on garanteeritud ja luban meeskonna poolt, et jätame endast kõik väljakule.”

Kalju abitreener Sergei Terehhov: „Tartus ei ole ühelgi meeskonnal kerge mängida, valmistume tõsiselt raskeks mänguks.”

Mängija Trevor Elhi: „Kindlasti tuleb raske mäng, sest Tammeka on kõikide jaoks väga ebameeldiv vastane. Peame olema väga kontsentreeritud ja andma endast maksimumi, et vajalikud kolm punkti tabelisse lisaks saada.”