City ja United leppisid Manchesteri derbis viigiga

Kohtumise jooksul olid paremad võimalused kodumeeskonnal, kui Sergio Agüero tabas esimesel poolajal posti ning Gabriel Jesus lõi üleajal värava, mis jäi aga suluseisu tõttu lugemata. 84. minutil pidi punase kaardi tõttu väljakult lahkuma Unitedi keskväljamees Marouane Fellaini, kes lõi Agüerot peaga näkku.

Mõlemad klubid jätkavad jahti Meistrite liiga kohtadele – City on 33 mänguga kogunud 65 punkti ning on neljandal positsioonil, Unitedil on üks punkt vähem ning nad on City selja taga viiendal kohal. Kolmandal kohal oleval Liverpoolil on mängitud 34 kohtumist ja neil on 66 silma.