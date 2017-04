Mihkel Aksalu hindab Soome loodust ja inimesi

"Mulle meeldib see, et loodus on karm ja puutumata, siin on ilusad männimetsad nagu Eestiski," vahendab alaliit Aksalu sõnu. Koondise esikindal on kodu lähedal vabal ajal metsas käimise võimalus olemas ning perega kasutab ta seda puhkamiseks päris tihti. Kuna reisida tuleb palju bussiga, siis näeb ka läbi akna pidevalt ka üht-teist ilusat. "Järved on kindlasti siinse looduse osa ja kuna minu hobi on kalastamine, siis kokkupuude on päris tihe. Kalu on palju kinni püütud ja suuri hauge on välja tõmmatud omajagu."

Aksalu sõnul on Soome inimesed sõbralikud, abivalmis ja avatud. "Kõik, kellega olen kokku puutunud, on olnud meeldivad ja see on siin olnud minu jaoks üks positiivsemaid asju," märkis ta.

Eestist igatseb väravavaht kõige enam teisi pereliikmeid, lähedasi, sõpru ja toitu. "Nii palju kui tänapäevased vahendid võimaldavad suhelda, siis nendega ikka toimetan, aga koju Saaremaale jõudsin eelmisel aastal vaid korra. Kodus on palju häid restorane ja söögikohti, mida igatsen," lausus ta.

Tema hinnangul on raske öelda, kes Eesti – Soome 100+ maavõistluse võidab. "Aga see on väga tervitatav üritus, sest palju sellised võimalusi pole, kus Eesti võistkonnad saavad mängida Soome omade vastu. Mida rohkem sellised mänge, seda rohkem tekib vastastikke kontakte klubide ja inimeste vahel," leidis ta.

Teatavasti ühendasid Eesti ja Soome jalgpalliliidud jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse ühe päeva jooksul vähemalt 100 mängu. 10. juunil 2017 toimuvale Eesti - Soome 100+ maavõistlusele oodatakse osalema kõiki jalgpalliharrastajaid, nii poisse, tüdrukuid, harrastajaid, professionaale kui ka ranna- ja saalijalgpallureid. Registreerimine on avatud ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu. Ankeedis tuleb märkida võistkonna nimi, kontaktandmed, mänguriigi eelistus ja muu taoline info.