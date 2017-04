VIDEOD | Kontaveit pidi tunnistama Šarapova paremust

Teises ringis maailma kuuenda reketi Garbine Muguruza vastu avaseti kiirelt kaotanud Kontaveit alustas Maria Šarapova vastu sootuks jõulisemalt ning hoidis oma servi kuni seitsmenda geimini, milles 30-aastane venelanna murdis. Šarapova võitis ka järgmised kaks geimi ning avaseti 6:3. 35 minutit kestnud setis lõi Šarapova neli serviässa Kontaveidi ühe vastu, eestlanna tegi viis sundimata viga venelanna nelja vastu.

Teises setis kaotas Kontaveit kaks servigeimi järjest, sai ühe ka Šarapovalt, aga jäi taha 2:5. Selg-vastu-seina olukorras suutis ta aga kaks geimi järjest võita. Seejuures pikale veninud üheksandas geimis realiseeris ta viienda murdepalli. Järgnevat geimi mängiti samuti kaua, aga Šarapova võitis selle esimeselt murdepallilt, mis oli ühtlasi ka matšpall.

Statistika (Kontaveit - Šarapova):

Esimese servi õnnestumise % 53 - 59

Ässad 4 - 4

Topeltvead 1 - 2

Äralöögid 14 - 25

Sundimata vead 10 - 12

Murdepallid 2/8 - 5/6

Kogupunktid 49 - 66

Hetki mängust:

.@MariaSharapova wraps up the first set 6-3 with a lovely backhand down the line! #PTGP2017 pic.twitter.com/95pe2v9gDR — WTA (@WTA) April 28, 2017

Enne mängu:

21-aastane eestlanna alistas 776 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiri kvalifikatsiooni avaringis ukrainlanna Katerina Bondarenko (WTA 94.) 7:5, 6:3, teises kvalifikatsiooniringis oli ta 6:3, 6:4 üle Saksamaa tennisistist Antonia Lottnerist (WTA 175.). Põhitabelisse viis Kontaveidi 6:3, 6:7 (0), 6:1 võit tšehhitari Lucie Hradecka üle.

Põhitabeli avaringis mängis turniiri järel karjääri parimale WTA tabeli positsioonile tõusev eestlanna maailma edetabeli 34. reketi, horvaatlanna Ana Konjuhi vastu ning alistas ta 7:6 (5), 6:4, teises ringis läks Kontaveit vastamisi maailma kuuenda reketi Garbine Muguruzaga ning võttis kaks tundi ja 15 minutit kestnud kohtumise järel 2:6, 7:6 (1), 6:1 võidu. Kontaveidi jaoks oli see esimene kord alistada maailma esikümnesse kuuluv tennisist.

Meldooniumi tarvitamise eest 15-kuulise võistluskeelu saanud endine maailma esireket Maria Šarapova naasis tenniseväljakutele 7:5, 6:3 võiduga itaallanna Roberta Vinci üle. Seejärel alistas 30-aastane venelanna teises ringis kaasmaalanna Ekaterina Makarova (WTA 43.) 7:5, 6:1.

Omavahel pole Kontaveit ja Šarapova varem kohtunud, Stuttgardis on nende mäng täna kavas peaväljaku esimese kohtumisena. Matši võitja läheb poolfinaalis vastamisi prantslanna Kristina Mladenovici ja hispaanlanna Carla Suarez Navarro vahelise kohtumise võitjaga.