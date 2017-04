Ott Tänak sõitis Argentina ralli avakatsel välja üheksanda aja

1,90 km pikkusel avakatsel näitasid Ogier’ järel parimat minekut Daniel Sordo (Hyundai) ja Elfyn Evans (Ford), kes kaotasid prantslasele 0,9 sekundit. Thierry Neuville (Hyundai) jäi Ogier’st maha 1,6 sekundit, Ott Tänak 3,1 sekundit ning on rallil üheksandal positsioonil.

Ralli saab õige hoo sisse täna, kui Eesti aja järgi kell 14.38 algab 19,95 km pikkune teine katse. Kokku sõidetakse tänasel võistluspäeval kaheksa kiiruskatset.

Recce for SSS1 in style ???? #WRC pic.twitter.com/S5xVvIRIGb

A quick game of pictionary with the fans before SSS1 ???? #WRC #RallyArgentina pic.twitter.com/IgQ7IkIETU