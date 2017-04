Lüütsepp: kahju, et Meresaart listis pole, muidu paneks tema plastile

"Jäime ellu, aga kas kõik sujus, seda ei julge öelda. Aga rünnakudistsipliin oli meil korras, tegime oma rünnakuvigu vähe ja saime ka blokipunkte. Selles mõttes me mängisime Selveri üle, et nemad oma vigu tegid väga palju ja andsid meile võimaluse mäng enda kasuks kallutada," kommenteeris Tartu peatreener Oliver Lüütsepp ERR-ile.

Rainer Vassiljev otsis kaotusele põhjuseid: "Me otsisime täna päris palju koosseisu ja seda ka sidemängija positsioonil. Eks alguses see klapp ei olnud nii hea."

Ka Tartu otsis Lüütsepa sõnul mängu vältel optimaalset koosseisu ning üritati pingilt mängu murrangut tuua: "Täna siis mina tõmbasin kaardipakist natukene tugevamad kaardid välja Roland Järve ja Stefan Kaibaldi näol. Üks mees tõi mängu muudatuse ja teine mees tõi mängu kontrolli."

"Kui me viiendasse geimi jõuame, siis see on täiesti loterii. Meie eesmärk neljanda geimi alguses oligi jõuda viiendasse geimi ja siis vaatame edasi, mis saab," sõnas Vassiljev.

Meeskondade liidrite, 13 punktiga piirdunud Lincoln Williamsi (Selver) ja 26 punkti toonud Bradley Robert Gunteri (Tartu) võrdluseks ütles Vassiljev, et ühel mehel oli lihtsalt selgelt parem päev kui teisel.

Küsimuse peale, kuidas Selverit veel seeria kuuendas mängus üllatada, vastas Lüütsepp naljatades: "Kahju, et (Argo) Meresaart listis pole, muidu paneks tema platsile. Mis sa siin ikka üllatad, me teame üksteist juba läbi ja lõhki ja küsimus on selles, et oleneb, kes suudab teatud päeval oma asjad paremini ära teha."

"Järgmisel mängul tuleb minna esimese geimi esimesest punktist minema ja meie kõige raskem mäng on juba selja taga ja meie jaoks on kindlasti lihtsam," arvas Vassiljev, et "ülemisel korrusel" oli Selveri meestel neljapäeval juba seis parem kui eelmises kohtumises.