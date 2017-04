Mart Naaber: tundus, et Selveri servid polnud täna nii head

Eesti võrkpalli meistrivõistluste finaalseeria jätkub, kuna Tartu Bigbank suutis koduseinte toel 3:2 (23:25, 25:18, 25:11, 25:27, 15:8) üle mängida Tallinna Selveri meeskonna ja on nelja võiduni mängitavas seerias nüüd kaotusseisus 2:3.

"Täna saime servid hästi kätte ja tundus, et vastaste servid ei olnud nii head," selgitas Tartu liider Mart Naaber ETV-le ja lisas: "me saime kaitses pallid kätte ja blokk töötas. See oligi meie pluss."

Selveri üks parimaid Karli Allik: "Me proovime meeskondlikumalt mängida, et kui (Lincoln) Williamsil ei tule välja, siis proovime mängida teiste meeste kaudu. Aga Tartu mängis täna väga hästi ja nad tõid palju Williamsi lööke üles ja see tõmbas tal joone maha."

Allik lisas: "Eks seeria läheb edasi ja vaatame, kuidas tallinnas läheb."

Mart Naaber ei osanud veel päris täpselt öelda, kas nüüd on kaks mängu järjest võitnud tartlastel lihtsam edasi mängida: "Hetkel ei saa midagi öelda, sest 3:2 on seis ja peame ka Tallinnas head mängu näitama ja eks näis, mis saab."

Selver saab järgmise võimaluse tiitlivõiduks 30. aprillil kell 17 koduses Audentese spordihallis. Kui ka selle matši suudab võita Tartu, siis peetakse otsustav seitsmes mäng Tartus 2. mail kell 19.