Vibulaskurid Reena Pärnat ja Martin Rist pääsesid GP-etapil finaali

Eesti tänu kõrgele asetusele segavõistkondlikku 1/8 duelli laskma ei pidanud. 1/4 duellis oli vastaseks Belgia paar, kelle Pärnat - Rist alistasid 6:2. Kusjuures selle duelli käigus lasid eestlased ka maksimaalse tulemuse ehk 40 punkti 40st võimalikust. Poolfinaalis kohtus Eesti Slovakkiaga, kus kordus sama stsenaarium – Eesti läks 4:0 juhtima, seejärel võtsid vastased seeria ja jõuti seisu 4:2 ja seejärel lasid Eesti laskurid tugeva otsustava seeria ning võitsid duelli 6:2. Laupäeval Legnica kesklinnas toimuvas duellis on vastaseks kvalifikatsiooni võitnud Itaalia segavõistkond. Duell algab kell 15:48 ja selle otsepilti kantakse ka internetis üle. Plokkvibu segavõistkond (Evert Ressar - Emily Hõim) teenis 6. koha.

Individuaalvõistlust alustas Pärnat tänu 1. asetusele 1/16 ringist. Esimeses duellis võitis Pärnat 6:0 Beaudeux (LUX) ning teises 6:0 Trzebinska (POL). Veerandfinaalis oli vastaseks 9. asetusega Balzhin Dorzhieva. Pärnat – Dorzhieva duell kulges põnevalt: 1:1, 1:3, 2:4, 4:4 ja 4:6. Otsustava seeria kaotus veerandfinaalis tähendas kokkuvõttes 6. kohta. Individuaalselt jõudis 10 parema hulka veel plokkvibu naiste klassis Emily Hõim, kes lõpetas 9. kohaga. Esimesest duellist võtsid võidu ka Märt Oona ja Martin Rist, kes parandasid sellega oma kvalifikatsioonikohta.

Reedel on ees veel võistkondlik võistlus. Eesti naiskond (Pärnat/Nurmsalu/Tetsmann) on 3. asetusega ja poolfinaalis on vastaseks Venemaa. Meeskond (Rist/Oona/Kaasik) on 6. asetusega ning veerandfinaalis on samuti vastaseks Venemaa. Homne laskmine algab kell 10:10.