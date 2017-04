Dick Advocaat võtab pensionärielu asemel taas üle Hollandi koondise

Nimelt loobus Holland märtsi lõpus oma senise peatreeneri Danny Blindi teenetest ja kohalik meedia teatas täna, et vutiliit on kohe-kohe lepingut sõlmimas just Advocaatiga, kelle leping Fenerbahcega suve alguses läbi saab, kirjutab Soccernet.ee.

Advocaati abiliseks saab Hollandi jalgpallilegend ja praegune telenägu Ruud Gullit.

Advocaat on eelnevalt juba kahel korral kodumaa koondist treeninud: seda perioodidel 1992-1994 ja 2002-2004. Lisaks on ta juhendanud ka Araabia Ühendemiraatide, Lõuna-Korea, Belgia, Venemaa ja Serbia rahvusesindusi.