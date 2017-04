Kangert ja Taaramäe lõpetasid Romandia tuuri teise etapi peagrupis

Alates eelmise aasta veebruarist suletud olnud legendaarne Kalevi spordihall avab peagi külalistele uksed. 1962. aastal valminud hall on arhitektuurilise mälestisena riikliku kaitse all ja nii on hoone väliskuju jäänud sisuliselt muutumatuks. Sisulised muutused on aga enam kui aasta väldanud tööde käigus märgatavad.