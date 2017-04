Ott Tänak: loodetavasti mutrid seisavad küljes ja läheb hästi

Sel nädalavahetusel peetav Argentina MM-ralli on tänavuse hooaja kalendris tõenäoliselt üks raskemaid, kuna tingimused autodele on väga karmid. Ott Tänak sai enne võidusõidu algust kohalike oludega veidi ka tutvuda.

"Testimine läks hästi. Esimene päev sadas küll vihma ja oli mudane, aga kaks katset olid eelmisest aastast. Hetkel on kõik okei. Kui on viisakas ilm, siis enne rallit peaks kõik ära kuivama ja peaks okei olema. Tundub, et teed on veidi hullemas korras kui eelmisel aastal, aga see ongi Argentina eripära," selgitas Tänak Vikerraadiole.

"Idee on (ralli) puhtalt läbida ning eks natuke peab näpud risti hoidma, et õnne ka oleks. Siin on aasta ühed kõige raskemad olud autode jaoks. Loodetavasti mutrid seisavad küljes ja läheb kõik hästi. Tundub, et tuleb raske ralli autodele ja tuleb veidi targemalt läheneda sellele," lisas eestlane.

Mehe sõnul ongi kõige olulisem loota, et tehnilisi probleeme masinal ei esine ning siis olla ise piisavalt nutikas: "See pole kindlasti see ralli, kus kõige kiiremini sõita vaid just kõige targemini."

Neljapäeval sõidetud testikatsel näitas Tänak 6,01 km pikkusel distantsil 9. aega, kaotades soomlasele Jari-Matti Latvalale 3,3 sekundiga.