PPA jalgpallimeeskond võõrustab Soome kolleege Narvas

„PPA ei ole lihtsalt Tallinn ja Harjumaa, kuigi vahepeal justkui selline mulje võib jääda. Proovime jagada üritusi erinevate prefektuuride vahel ja valikut mõjutas kindlasti see, et Narvas on meil kõige nobedamate jalgadega pallurid,“ ütles PPA Spordiliidu juhatuse liige Allar Raja pressiteate vahendusel.

Tõdemusega, et Ida prefektuuri meestel jalgpallioskuseid jagub, nõustub ka meeskonna eestvedaja Sergei Komarov. „Mängijate tase on erinev, aga parimad mängivad Esiliiga B tasandil. Näiteks esindab meeskonda Jevgeni Malahhov Kohtla-Järve JK Järvest, lisaks on kogemus samalt liigatasandil Tallinna Kalevi mängijal Genes-Deivid Pikanil.“

Komarovi sõnul kohtumine soomlastega otseselt fookuseks pole, kuid trenni siiski tehakse. „Treeningud toimuvad meil erinevates piirkondades, aga meeskond on tegelikult juba ammu koos olnud ning ka erinevatel turniiridelgi osalenud.“

Allar Raja lisas, et soomlastele mõte Narvas mängimisest meeldis. „Ma arvan, et neil saab lõbus olemas. Nad tundusid selle üle õnnelikud, et lisaks üle lahe tulemisele ootab veel väike sõit ees.“

Kohtumine toimub Narva Fama staadionil 10. juunil algusega kell 14:00.

Teatavasti ühendasid Eesti ja Soome jalgpalliliidud jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse ühe päeva jooksul vähemalt 100 mängu. Eesti - Soome 100+ maavõistlusele oodatakse osalema kõiki jalgpalliharrastajaid, nii poisse, tüdrukuid, harrastajaid, professionaale kui ka ranna- ja saalijalgpallureid. Registreerimine on avatud 30. aprillini ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu. Ankeedis tuleb märkida võistkonna nimi, kontaktandmed, mänguriigi eelistus ja muu taoline info.