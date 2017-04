Hyundai bossi mõttelõng: M-Sport võib Tänaku Mikkelseniga asendada

Kuna Mikkelsen testis eelmisel reedel just Hyundaid, siis tekkisid kohe arutelud, mille kohaselt palgatakse norralane ka MM-sarja sõitudeks. Meeskonna pealiku Penasse'i sõnul on seis siiski märksa segasem.

"Citroenil pole Kris Meeke'iga järgmiseks hooajaks lepingut, nii et nad vaatavad ringi," sõnas Penasse. "Toyota koosseis on nõrk. Neil on mõned head tulemused, aga kõik otsivad oma tiimi head sõitjat."

"Malcolmil [M-Sporti bossil Malcolm Wilsonil] on Sebastien [Ogier] ja Tänak. Tänak on avaldanud muljet, kuid pole võib-olla veel piisavalt hea. Me pole ainsad, kes ringi vaatavad."

Tänakuga kaua koostööd teinud Wilson on seni siiski andnud mõista, et eelistab eestlast norralasele.

Hyundai meeskonnas sõidavad hetkel Thierry Neuville, Dani Sordo ja Hayden Paddon, kuid tiimile pole võõras nelja masinaga startimine.

"Meil on ka eelnevalt olnud neli autot ja kaalume seda. Midagi pole otsustatud, kuid see tähendaks palju tööd ja vaja oleks kõvasti raha," lausus Penasse. "Võimalik, et kasutame 2016. aasta autot, sest meil on need masinad olemas, kuid see on väga-väga keeruline."

Penasse välistas võimaluse, et Mikkelsen saaks Hyundai WRC masina kõva raha eest. "Klientide jaoks on meil R5 masinad. Mõned tiimid üürivad välja ka oma WRC masinad, aga meie Hyundais mitte."