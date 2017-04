19-aastane Eesti võrkpallilootus lõi käed Soome meistriga

Hooaja lisaks kullale ka naiste meistriliiga sümboolses koosseisus lõpetanud Laagil olid laual pakkumised ka muudest liigadest, otsus Soome meistriga liituda tuli aga keeruliselt.

"Valiku Salo kasuks langetasin pika kaalutlemise tulemusena. Teistest pakkumistest oli kahju ära öelda, kuid pidasin esimese välishooaja puhul oluliseks mänguaega ja võimalust edasi areneda eriti füüsilise poole pealt. Hüpe Soome liigasse Eesti taseme pealt on hetkel jõukohane," Laak üleminekut oma agentuuri pressiteate kaudu.

"Tahan endale tõestada, et suudan oskuste poolest ja psühholoogiliselt olla piisavalt tugev, et välisliigas toime tulla ja edukas olla. Olen väga motiveeritud, et mängida Salo eest ja kindlasti annan oma panuse, et tuleval hooajal kaitsta Soome meistritiitlit ning aidata Eesti koondist nii palju kui võimalik. Siinkohal soovin tänada oma endist koduklubi Kohila VK'd ja peatreenerit Peeter Vahtrat, kes andsid mulle kõik eeldused sellise sammu tegemiseks," lausus lõpetuseks noor võrkpallur.

Kertule nõu andnud Kokkuta Managemendi Madis Kokkuta lisas omalt poolt: "Olime Kertuga hooaja vältel pidevas suhtluses ja kõik sai kaalutletult tehtud. Kertu vastu tunti konkreetset huvi Itaaliast, Šveitsist ja Saksamaalt, kuid Salo variant oli hetkel igati loogiline samm. Salo endisel mängijal Anu Ennokil oli klubi kohta ainult kiidusõnu lausuda ja ka see mängis oma rolli miks me otsustasime Saloga liituda."