Maria Šarapova kriitikast: mulle ei ulatata võidutrofeed

Juba kuraditosin aastat tagasi Wimbledonis triumfeerinud Šarapova plaanib kutsed aga vastu võtta. "Kui ma saan võimaluse turniiritabelisse pääseda, siis ma kasutan selle ära," sõnas venelanna BBC-le. "Mul ei ole reitingut ning ma ei saa erikutset võidutrofee või kuldse taldriku üleandmiseks. Ma pean mänge mängima ja neid võitma."

Kõige karmima hoiaku Šarapova suhtes on sisse võtnud kanadalanna Eugenie Bouchard. "Ta on petja ja ja ma arvan, et ühelgi spordialal ei peaks petja uuesti mängida saama," oli 23-aastane kanadalanna otsekohene. "WTA saadab väikestele lastele vale sõnumi: peta ja ootame sind avasüli tagasi!"

"Ma arvan, et see pole õige ning ta ei ole enam keegi, kellele ma alt üles vaataks," jätkas 2014. aasta Wimbledoni turniiri finalist. "See on nii ebaaus teiste mängijate suhtes, kes käituvad õigesti ja on ausad."

Aasta ja kolm kuud väljakutelt eemal olnud Šarapova alustas Stuttgardis võidukalt, kui alistas avaringis itaallanna Roberta Vinci 7:5, 6:3. Kui ta saab teises ringis jagu kaasmaalannast Jekaterina Makarovast, tuleb veerandfinaalis kohtuda Anett Kontaveidiga.