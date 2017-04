Lillsoo: eelmise mängu kaotus oli äratuskell kogu meeskonnale

"Me olime selleks mänguks väga hästi valmis ja üks põhjus on see, et kui me viimase mängu Viimsiga mängisime, siis selle me ühega kaotasime," selgitas Kehra juhendaja Indrek Lillsoo ERR-ile. "See oli äratuskellaks kogu meeskonnale. Üllatavalt kergelt tuli ühesõnaga."

Lillsoo tunnistab, et natuke mõeldakse juba ka võimalikule finaalile Põlvaga, kuid rohkem tuleb siiski keskenduda veel poolfinaalile. "Selles mõttes ütlen ausalt välja, et meie siht on finaalis ja näeme, et tõenäoliselt on Põlva seal vastaseks. Aga see ei tähenda veel midagi.

"Järgmine mäng on väga suure tähtsusega. Mängime Viimsi kodus, kus nad on alati hästi mänginud. Seal peab olema väga tähelepanelik. Tänane [eilne - toim. mäng tuleb ära unustada ja seal läheb see edasi 0:0-st."

Kuna play-off'is on mänge tihedalt, siis peavad treenerid jälgima ka pallurite väsimusastet ning vajadusel koormust jaotada. "Kindlasti tuleb tegeleda, kui seda mäng võimaldab. Täna mäng seda võimaldas, saime seda teha. Mängud lähevad ülepäeva. Isegi pingelistes olukordades tuleb neid vahetusi teha."