Pinnonen: me ei saanud kuidagi oma rünnakut käima

"Esimene viis minutit oli hea: väravavaht tegi tõrjeid, kaitses saime kätte, ise saime väravaid," kommenteeris Viimsi peatreener Ain Pinnonen ERR-ile. "Siis lagunes kõik ära! Kehra oli täna hea, meie olime kehvad ja sealt see vahe ongi."

Pinnoneni sõnul annab Viimsi rünnaku osas kindlasti juurde panna. "Me ei saanud kuidagi oma rünnakut käima ja nii kui rünnak on kehva, siis on Kehra kiirrünnak jällegi väga hea. Ma arvan, et pooled väravad tulidki niimoodi."

Kuna tegemist oli vaid seeria esimese mänguga, siis Pinnonen loodab, et meestel veel tuju läinud pole. "Loodan, sest see oli üks lahing, aga sõda ei ole ju veel kaotatud."

Seeria jätkub reedel Viimsis. Neljapäeval algab teine poolfinaalseeria, kui Põlva Serviti võõrustab kell 19 Viljandi HC-d.