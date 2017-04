Koduse orienteerumise MM-i maastik on võistlejatele saladuseks

Orienteerumise maailmameistrivõistlused toovad kokku 400 võistlejat kõikidelt mandritelt. Võistlustulle minnakse Lõuna-Eesti maastikel nii Tartus kesklinnas, Viljandi lossimägedes, Elva ümbruses kui ka Rõuges. Võistluskaartide ettevalmistustööd on preaguseks haripunktis.

"Ma püüan leida kõige keerulisemaid teekondi, ehk siis, et punkt tingimata ei peagi olema nii väga keeruline, aga et see teekond looks võimalikult palju võimalusi ühest punktist teise jõuda," sõnas tavaraja rajameister Tõnis Erm ERR-ile.

Kui eeltöö arvutis tehtud, tuleb kõik ka maastikul üle kontrollida ning vaadata, kui kiiresti kuskil joosta saab. "Eesti maastik osutab võistlejatele vastupanu," tõdes Erm. "Kunagi üks Soome treener ütles, et siin peab jooksma nagu soomustank, et kui taimestik on ees, siis lihtsalt surud peale kuni läbi lähed."

"Siin on väga halb nähtavus, siin ei ole väga lihtne näha kaugele ette ja ka joostavus on metsas - ma ei peaks ütlema halb, aga see on väljakutsuv," sõnas Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni tehniline järelevaataja Ivar Maalen. "Nad on valmis juulis maailmameistrivõistlusi võõrustama."

Maastik, kus võistlused hakkavad toimuma, on lausa nii suur saladus, et võistlejad pole tohtinud nendel maastikel viibida praeguseks juba kolm aastat.

"Isegi Tartus elavad sprindikoondislased käivad nüüd ringiga ümber Toomemäe, need kolm aastat on käinud, sest ükski orienteeruja ei tohi suurvõistluste maastikul enne võistlust käia," kinnitas Erm.

Maastike ja kaartide ettevalmistamisega toimub paralleeselt ka vabatahtlike otsimine. Kokku on veel vaja 150 vabatahtlikku.

"See on suurepärane võimalus näha maailma suurimat orienteerumisüritust seestpoolt, õppida tundma seda spordiala ja õppida ka midagi enda kohta," arvas maailmameistrivõistluste peakorraldaja Markus Puusepp.

Maailmameistrivõistlused toimuvad 30. juunist kuni 7. juulini ning nende toimumise eeldatav majanduslik mõju Lõuna-Eesti piirkonnale on juba preagu hinnatud ühe miljoni euro suuruseks.