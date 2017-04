Siim Pinnonen kindla kaotuse järel: mäng jäi individuaalsete eksimuste taha

"Ma ei ütleks, et see võit Kehra jaoks üllatavalt kindel oli," sõnas Kehra mängija Marko Slastinovski kohtumise järel ERR-ile. "Ma arvan, et mängijad olid lihtsalt korralikult ette valmistunud, me tegime hea eeltöö, kindlasti oli veel kripeldamas viimane kaotus Viimsi vastu. Võtsime ennast kokku, teadsime, et Viimsi tuleb ka meie vastu tugevalt mängima ja mõtlesime, et tagasi hoida pole mõtet. Igaüks andis endast sada protsenti ja tulemus on tablool."

On teil midagi juurde ka panna? "Kindlasti on, me ei saa öelda, et me perfektselt mängisime. Teeme analüüsi, vaatame, mis vead olid ja järgmine mäng oleme paremad."

Siim Pinnonen, kaotus oli ikkagi kindel, on see reaalne jõudude vahekord poolfinaalseerias? "Ma loodan, et ei ole," vastas Viimsi pallur. "Täna me lagunesime huvitaval kombel väga ruttu ära. Ma arvan, et reedel on teistsugune mäng." Kust teil on kõige rohkem juurde võtta? "Distsipliin. Ma arvan, et igaüks vaatab õhtul seda mängu ja teeb omad järeldused. See jäi puhtalt individuaalsete eksimuste taha," arvas Pinnonen.

Seeria jätkub reedel Viimsis. Neljapäeval algab teine poolfinaalseeria, kui Põlva Serviti võõrustab kell 19 Viljandi HC-d.