Raul Must pääses EM-il kaheksandikfinaali, Getter Saarele 17. koht

Sulgpalli Euroopa meistrivõistlustel Taanis Koldingis alustas täna võistlust ka Eesti meeste esireket Raul Must, kes oli loosi tahtel esimeses ringis vaba ja pääses otse 32 parema hulka. Teises ringis tuli vastaseks maailma edetabeli 106. reket Luka Wraber Austriast. Must oli EM-i avakohtumises kindel ja alistas vastase 38 minutiga 21:16, 21:18.

"Mäng oli küllaltki tasavägine, esimene mäng EM-il on alati konarlik. Hea meel, et sain võidu kahe geimiga kätte ja saan võistlusega edasi minna,“ arvas Must mängu järel.

Must kohtub kaheksandikfinaalis prantslase Brice Leverdezi ja venelase Sergei Siranti kohtumise võitjaga. Eeldatavalt on favoriit võistlustel seitsmenda asetusega Leverdez, kellega Must mängis viimati Rio OM-il ja pidi siis kolmes geimis ka tema paremust tunnistama. "Usun, et homne vastane on Leverdez ja tuleb raske mäng. Ta on hea mängija, kelle vastu proovida, kui tugev ma praegu olen. Sooviks võtta ka revanši viimase kaotuse eest OM-il. Vorm tundub praegu hea, aga eks homne mäng näitab täpsemalt," sõnas Must.

Naiste üksikmängus pidi Getter Saar (BWF 112.) leppima kaotusega hollandlanna Gayle Mahulette (BWF 92) vastu. "Mul olid head võimalused ja väga rahule ei jää mänguga. Esimeses geimis, kui suutsin lõpus järgi tulla, oleks olnud vaja geimi kätte saada ning siis oleks ka teist geimi olnud parem mängida," lausus Saar. Sellega sai Getter Saar oma EM-debüüdil 17. koha. "EM-ilt võtan kaasa siiski head kogemused, see oli hästi korraldatud turniir, palju häid mängijaid ja mänge," võttis Saar võistluse kokku.