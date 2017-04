Renoveeritud Kalevi spordihalli avab Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama mõõduvõtt

Alates eelmise aasta veebruarist suletud olnud legendaarne Kalevi spordihall avab peagi külalistele uksed. 1962. aastal valminud hall on arhitektuurilise mälestisena riikliku kaitse all ja nii on hoone väliskuju jäänud sisuliselt muutumatuks. Sisulised muutused on aga enam kui aasta väldanud tööde käigus märgatavad.

Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilvese sõnul on huvi saali kasutuse vastu suur ning ajad on broneeritud põhimõtteliselt aasta lõpuni. Ilves loodab, et peagi saadakse kokkuleppele Kalev/Cramo korvpallimeeskonnaga, kelle kodusaaliks võiks spordihall uuel hooajal saada. Ehk just selle märgiks peab valitsev Eesti meisterklubi uue kuue saanud Kalevi spordhallis esimese kohtumise juba järgmisel reedel Pärnu Sadamaga.

"Väga loodan, et me jõuame kokkuleppele ja lepingule Kalev/Cramoga, kelle kodusaaliks see hakkab olema," rääkis Ilves intervjuus Vikerraadiole. "Järgmise reede õhtul peaks siin toimuma Kalev/Cramo ja Pärnu kolmas poolfinaalmäng, mis on ka selle halli avamisürituseks. Pärast seda on siin sees Eesti rahvusmeeskond võrkpallis, kes teeb siin oma turniirid. Saal läheb kohe täies mahus töösse."

Ilves ütleb, et spordihalli tahavad tagasi tulla Tallinna Mõõk, jalgpalli aastalõputurniir ja käsipallikoondis. Lisaks saavad oma treeningutega jätkata iluvõimlejad.

"Pool saalist broneerime me kindlasti iluvõimlejatele, kes siin on juba ammu olnud," tõdes Ilves. "Tegelikkuses on broneeringud täna juba 90 protsendi ulatuses paigas. Variant on, et kui kuskil peaks keegi veel ära ütlema, siis võib tekkida vabu momente. Samuti peame broneerima aegu nädalavahetustele erinevate võistluste ja ürituste jaoks. Me oleme selles mõttes kindlasti avatud erinevatele ettepanekutele."

Kahe nädala eest kirjutas Eesti Päevaleht, et Eesti korvpallimeeskond ei soovi suviseid koondisemänge Kalevi spordihallis pidada. Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi ütles Päevalehele, et spordihall mahutab koondisemängude jaoks lihtsalt liiga vähe pealtvaatajaid – nimelt 2000.

"Rahvusmeeskond näidaku kõigepealt, et suudab sellegi saali rahvast täis tuua," arvas Ilves. "Teiseks, loomulikult, kui tahta mingit turniiri korraldada, on FIBA reeglite järgi saalides minimaalne istekohtade arv 5000. Selleks on Tallinnas sobilikud kaks saali. Kui nende reeglite järgi, siis loomulikult on nii, aga ma eeldan, et kui rahvusmeeskond siin sooviks mängida, saaks piisavalt hea õhkkonna, et siin võitusidki tuleks."

Renoveerimise käigus viidi spordisaali põrand 90 sentimeetrit madalamale ning vana tribüün lammutati. Hallis saab nüüd kõrvuti asetseda neli harjutusväljakut. Tänu teisaldatavatele teleskooptribüünidele ja säilinud seisukohtadele peaks hall mahutama 2000 pealtvaatajat.

"Meil on istekohti suurusjärgus 1800, lisaks üleval galeriide peal seisukohad. 2000 pealtvaatajat mahutab see saal igal juhul ära," kinnitas Ilves. "Tänasel päeval on see renoveeritud kõikidele normidele vastavalt, mis meile ette kirjutatud on."