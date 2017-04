Kuuba ja Rüütel tegid EM-il maailma 14. paari vastu ilusa mängu

Mängu eel olid kindlad favoriidid maailma edetabelis 14. kohal asuvad ja turniiril teise paigutusega õed Stoevad. Alles 19-aastane Helina Rüütel ja 20-aastane Kristin Kuuba aga endast pea viiskümmend kohta maailma edetabelis kõrgemal asuvate vastaste ees aukartust ei tundnud ja läksid esimestest punktidest julgelt mängima. Pikkade ja pingeliste pallivahetustega mäng oli tasavägine mõlemas geimis, kuid soosikud bulgaarlannad olid seekord veel tugevamad ja võitsid 21:16, 21:19.

"Jäime mänguga väga rahule, see oli kindlasti selle hooaja üks parimaid mänge. Maailma 14. paari vastu 19 punkti saada on väga hea. Olime varem nendega kohtunud ja teadsime nende mängustiili. Kuna nad on meist edetabelis nii palju kõrgemal, siis enne mängu pinget ei olnud, sest kaotada polnud midagi," sõnas kohtumise järel Kuuba.

“Suutsime hoida enda rünnakut ja oli mitmeid häid pallivahetusi. Nemad on veel praegu stabiilsemad ja kindlamad, meil tulevad mõned lihtvead siiski sisse ja see ongi vahe võidu ja kaotuse vahel,” täiendas Rüütel.

"Loodame, et pääseme MM-ile, paari päeva pärast peaks tabel lukku minema," sõnas Kuuba. "Mängime Sloveenias ja Tšehhis, turniire on veel päris mitmeid ees." Hooaja lõpuks loodab Eesti edukaim sulgpallipaar jõuda maailma edetabelis 50 parima hulka.