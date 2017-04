Rannula enne keerulist poolfinaalseeriat: Eestis pole võitmatuid meeskondi

Kuigi Kalev/Cramo ja Pärnu esimene kohtumine mängitakse Saaremaal ehk nii-öelda neutraalsel pinnal, julgeb Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula seda naljatledes nende tagalaks nimetada. Oma korvpalluriteed alustas Orissaarest pärnakate väike äär, 18-aastane Tormi Niits, kes on sel hooajal klubi eest väljakule pääsenud kaheksas kohtumises.

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak kiitis Vikerraadiole Pärnu tugevat tagaliini ning sõnas, et Rannula on Pärnu klubi pannud mängima huvitavat korvpalli. "Tugev tagaliin – neil on veel tugevam," naeris selle peale Pärnu loots Rannula. "Mingid asjad on ikka sellised pisinüansid. Neil on omad väikesed nõrkused, neil on ka tagaliin suhteliselt õhuke, pinki väga palju võib-olla ei ole. Palju oleneb sellest, kuidas me suudame nende tagaliini põhimehed kaitses surve alla panna. Võtame mängu korraga, Eestis võitmatuid meeskondi ei ole. Ma arvan, et kui meie teeme oma parima mängu, on meil alati võimalus olemas."

Nüüd tuleb ette võtta merereis Kuressaarde, jalga värisema ei pane, et kummagi meeskonna jaoks ei ole tegemist koduväljakuga? "See on ju pigem meile pluss, et nemad peavad reisima ja meie peame reisima," arvas Rannula. "See on neutraalne koht ja samas on meie satsis üks Saaremaa vend ka, võib-olla on ka publik natuke meie poolt. Oleme oma miinimumeesmärgi täitnud ja nelja hulka saanud, nüüd on ainult mängida nii hästi ja targalt kui oskame ja kui sellest piisab, on hästi."