Aivar Kuusmaa: kui mängijad usuvad ja võitlevad, on kõik võimalik

Rapla korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa tõdeb, et eelmiste hooaegade kindlad allajäämised poolfinaalis Kalev/Cramole on nende meeskonna isu sel aastal midagi muuta kõvasti kasvatanud. Viimasel kahel hooajal on klubi meistrisarjas teeninud pronksmedalid.

"Kui nüüd Rapla on kolm aastat, mis ma olen nendega play-off'ides olnud, Cramo käest playoffides null-kolm, null-kolm, null-kolm saanud, tahaks midagigi muuta, et see seeria ei lõppeks null-kolm," sõnas Kuusmaa Vikerraadiole. "Ma olen mängijatele ka öelnud, et hästi palju sõltub selle seeria tulemus nende eneseusust, tahtmisest ja nii-öelda 'duhhist'. Taktika taktikaks, aga kui mu mängijad usuvad ja võitlevad, on kõik võimalik."

Ei pea ilmselt ootama puhtalt Tartu meeskonna libastumist, vaid tuleb ka ise mees olla? "Tartu võistkond on kogenud mängijatega ja on lisandunud mõned nooremapoolsed mängijad. Hästi ühtlane võistkond, sealt kõiki liine ära lõigata on raske," tõdes Kuusmaa. "Kui me keskendume mingitele asjadele ja need õnnestuvad, on kõik võimalik."

Veerandfinaalid läksid kõikidele võitjatele kolm-null, poolfinaalides loodame, et ühte auku kõik ei lähe? "Kaks giganti on kaks giganti, kes on ennast ikkagi komplekteerinud muudeks liigadeks. Korvpall on selline huvitav mäng, kus kõik on võimalik," lõpetas Rapla juhendaja.