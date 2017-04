Varrak poolfinaalseeria eel: olen kindel, et Rannula nuputab midagi välja

Kolme võiduni peetav seeria algab Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama vahel laupäeval kell 17.10, kui pall pannakse mängu Kuressaare spordihoones. Kalevi peatreener Alar Varrak kiidab pärnakate peatreenerit Heiko Rannulat, kes on meeskonnaga sel aastal teinud arenguhüppe. Kindlasti on sellele kaasa aidanud nende tugevad tagaliinimängijad - selle hooaja järel tippkorvpallist lahkuv Reinar Hallik ning klubiga hooaja teisel poolel liitunud ja siinsele publikule tuttav Domagoj Bubalo.

"Ma olen kindel, et Rannula nuputab midagi välja," kommenteeris Varrak Vikerraadiole. "Pluss, ma ütlen, nad on see aasta väga huvitavat korvpalli mänginud, neil on Eesti mõistes väga pikk tagaliin. Neil on Reinar viskaja, Bubalo võib visata. Neil on põhituumik on Eesti tasemel väga heal tasemel ja seda näitasid ka veerandfinaalmängud TTÜ-ga. Saab kindlasti raske olema."

"Meie eesmärk on finaali saada," tõdes Varrak. "Küsiti mitu korda, kas kolm-null, ütlesin, et ei, meie eesmärk on finaali saada. Kolm võitu on vaja saada, kas see juhtub kolm-null, kolm-üks, kolm-kaks – eesmärk ei ole kindlasti kolm-null, vaid iga mäng nii hästi mängida kui võimalik ja vaadata, mis tuleb."