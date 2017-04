Gert Kullamäe: olen treenerina sammu edasi astunud

Tartlaste peatreener Gert Kullamäe ei teinud saladust, et nende eesmärgiks on pääseda finaali. Tema sõnul meeskonnas motivatsiooniprobleeme pole ning hooaeg on kulgenud nii nagu ta seda septembris arvas.

"Kui rääkida ainult Eesti meistrivõistlustest, siis ma arvan, et siiamaani on meil väga-väga okeilt läinud," arvas Kullamäe intervjuus Vikerraadiole. "Kalevile mõned kaotused, teistega oleme hakkama saanud ja loodetavasti saame ka poolfinaalis. Isegi meeldivalt oleme hakkama saanud, mitte ühtegi kaotust neile, kelle otsa oleme ikka iga aasta komistanud ja kes on eeldatavalt justkui nõrgemad. See aasta oleme hästi saanud hakkama ja nagu ma ütlesin, saame loodetavasti ka poolfinaalis."

Tegemist on seeriaga, nagu play-off'is ikka ja selles mõttes ei tohiks ilmselt üllatusi tekkida, ju me finaalis Tartut ja Kalev/Cramot ikka näeme – oleks ühe mängu otsustada, võiks vast teistmoodi minna? "Kui me nii mõtleme, siis oleks ju jõle lihtne, ka treeneritel – poleks üldse mõtet neid mänge mängida," tõdes Kullamäe. "Ei ole see nii lihtne. See aasta on endalgi treenerina olnud väga huvitav ja teistmoodi hooaeg, ma ei ole töötanud peatreenerina olukorras, kus mul on Ameerikast tulnud esimese aasta eurooplased, kes, vähe sellest, et pole Euroopas mänginud, pole Euroopas olnudki."

"Neid küsimärke on minul endal treenerina väga palju olnud. Kasvõi Janari Jõesaar. Kui ta meile tuli, ei teadnud me tast sisuliselt mitte midagi. Nii palju küsimärke, selles mõttes on treenerina olnud hästi huvitav ja õpetlik hooaeg. Ma ise tunnen, et olen tänu nendele momentidele treenerina justkui sammu edasi astunud. Uus kogemus, uued mehed ja siiamaani oleme hakkama saanud. Jääb vaid loota, et ei libastu veel hooaja lõpus," lõpetas Kullamäe.