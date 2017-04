Klubijalgpalli pidupäeval toimub A. Le Coq Arenal arvukalt üritusi

Kell 10 pannakse pall mängu Nike Arenal, kui algab rahvuste karikavõistluste avaetapp. Tund aega hiljem kõlab avavile seenioride turniiril EJL-i jalgpallihallis. Kell 13 algab EJL-i TNTK staadionil (Kotka 12a/Spordi 11a) intellektipuudega laste jalgpallifestival.

Keskpäeval avatakse A. Le Coq Arena kõrval festivaliala, kus on suur laste mänguala batuutide ja osavusvõistlustega. Festivalialal pakub soodsate hindadega jooke A. Le Coq ja esimesed 1000 külastajat saavad tasuta seaprae Saaremaa Lihatööstuselt. Festivalialal on avatud ka traditsiooniks saanud jalgpalliturg.

Samuti leiab tänavu taaskord aset klubidevaheline publikuvõistlus kahes kategoorias, mistõttu tasub kõikidel jalgpalluritel oma klubi pidupäeval esindada. Lisaks kahele kategooriale (koguarv ja protsent liikmetest) on klubid jaotatud ka kolme piirkonda ning seega on auhindu võimalik võita lausa kuuel klubil. Auhindadeks on pääsmed Eesti – Belgia MM-valikmängule.

Sportland Arenal toimub klubidevaheline Betsafe penaltilahing vingetele auhindadele. Iga klubi saab välja panna ühe neljaliikmelise võistkonna ja võistluse täpne süsteem selgub pärast registreerimise lõppu.

Pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle poolt on välja pandud erinevad tervisemõõtmisega seotud telgid.

Klubijalgpalli pidupäeva keskmeks on loomulikult karikavõistlused. Staadionil avalikustatakse 2017/18 karikavõistluste hooaja 1/64 finaalpaarid. Kell 13 kõlab avavile naiste karikafinaalis, kell 16 pannakse pall mängu meeste otsustavas mängus Evald Tipneri karikale.

Naiste karikavõistlustel on pääsme poolfinaali lunastanud FC Levadia, JK Tallinna Kalev ja Pärnu JK. Viimane poolfinalist selgub homme, 27. aprillil, kui Lasnamäe Spordikeskuse kunstmurustaadionil kohtuvad Esiliiga naiskonnad Tallinna FC Ajax ja Tallinna FC Flora II. Meeste karikavõistluste poolfinaalides kohtuvad Tartu JK Tammeka – Paide Linnameeskond (9. mai) ja FCI Tallinn – Narva United FC (10. mai).