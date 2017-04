Prantsuse tennisist Šarapovast: talle ei tohiks punast vaipa lahti rullida

Šarapova andis positiivse dopinguproovi mullu 26. jaanuaril Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Tema proovis oli jälgi meldooniumist, mis lisati sama aasta 1. jaanuarist keelatud ainete nimekirja. Šarapova ütles toona positiivsest proovist rääkides, et on kümme aastat kasutanud perearsti poolt välja kirjutatud südameravimit Mildronate, mis on teise nimega meldoonium ning polnud teadlik, et aine oli keelatud ainete nimekirja lisatud.

Venelannale määrati kaheaastane võistluskeeld, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas selle 15 kuule. Šarapova naaseb võistlustulle täna õhtul Stuttgardi turniiril, kuhu ta pääses wild card’iga, lisaks on ta saanud veel vabapääsmed Madridis ja Roomas toimuvatele kõrgetasemelistele turniiridele, lahtine on veel see, kas Prantsusmaa lahtiste korraldajad annavad talle wild card’i.

Mitmed tippmängijad nagu Andy Murray, Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Dominika Cibulkova ja Caroline Wozniacki on Šarapovale jagatud wild card’ide teemal avalikult sõna võtnud, leides, et priipääsmete jagamine dopingukaristusest vabanevale tennisistile ei pruugi spordiala huve teenindada. Nüüd liitusid nende ridadega ka Halep ja Cornet.

"Kõikide noorte mängijate peale mõeldes ei ole see okei, et dopingu eest võistluskeelu saanud mängijaid aidatakse vabapääsmetega," pahandas Halep. "Küsimus pole Maria Šarapovas, dopinguga vahele jäänuid peaks ühte moodi kohtlema."

"Ma ei toeta turniiridirektori otsust [anda Šarapovale vabapääse], aga ma ei mõista teda hukka," lisas Stuttgardis 4. asetatud rumeenlanna.

27-aastane prantslanna Alize Cornet oli aga kodumaise väljaande L’Equipe’iga rääkides veel kriitilisem. "Üldisemalt rääkides on see minu arvates häbiväärne, et WTA reklaamib positiivse dopinguproovi andnud mängijat. See on normaalne, et inimesed temast räägivad, sest ta on tõeline tšempion, aga promoda tema naasmist nii suurelt on juba hoopis teine asi ja minu meelest ei ole see õiglane," pahandas Cornet.

"Loodan, et Prantsusmaa Tenniseliidu president Bernard Guidicelli jääb enda esialgsetele sõnadele kindlaks ja ei paku Šarapovale Prantsusmaa lahtistele vabapääset," jätkas Cornet. "Mängija, kes on dopingukontrollis põrunud, peaks alustama nullist ja võitlema oma koha eest, talle ei tohiks punast vaipa jalge ette lahti rullida."

Lisaks kritiseerijatele leidub aga ka neid, kes Šarapovat toetavad. Maailma kolmas number, tšehhitar Karolina Pliškova ütles, et tennis vajab selliseid suuri nimesid, eriti praeguses olukorras, kus maailma esireket Serena Williams lapseootuse tõttu enne järgmist aastat ei mängi. "Turniiride jaoks on selline asi kindlasti positiivne. Kuna Serena ei mängi, vajab tennis selliseid tähti nagu Šarapova, minul pole midagi selle vastu," sõnas Pliškova.

Ka endine maailma esireket, karjääri jooksul neli suure slämmi turniiri võitnud belglanna Kim Clijsters astus Šarapova kaitseks välja. "Ta on enda karistuse kandnud," lausus Clijsters. "Olin pettunud ja ka üllatunud, kui uudis [tema positiivsest proovist] välja tuli, aga tal on olnud ilus karjäär ja pole nüüd mõtet teda rohkem karistada. See on iga turniiri otsustada, kellele nad vabapääsmeid jagavad."

"Kindlasti oli tal raske võistlustelt nii kaua eemal olla, aga nädala pärast on see meediakära juba vaibunud ja ta saab normaalselt mängida," lisas Clijsters.