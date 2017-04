Astana spordidirektor: Kangert ei olnud Romandia tuuri proloogil kehv

Ka Astana spordidirektor Bruno Cenghialta nentis, et mõtetega oldi Itaalias, vahendab Rattauudised.ee.

"Väga raske on praegu elada," tunnistas Cenghialta eile pärast 4,8 km proloogi, kus Kangert sai 85. koha. "Meie jaoks on see päev täis kurbust. Seetõttu oli ratturitel raske täielikult sõidule keskenduda. Tegemist oli siiski lühikese proloogiga ning üldiselt ei olnud Kangert ega Pello Bilbao kehvad. Põhiline võitlus alles algab. Tulime Romandia tuurile, et teha kõva tulemus Michele mälestuseks."

Bilbao kaotas märgades oludes peetud tehnilise proloogi võitnud Fabio Fellinele (Trek-Segafredo) 20 ja Kangert 29 sekundit. Taaramäe jäi Kangertist kuue sekundi kaugusele. Üldarvestuses võivad märkimisväärsed muutused tulla juba täna, kui 172,1 km etapp lõppeb 10 km mäe otsas.