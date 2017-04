Judo juunioride MM võeti turvalisuse kaalutlustel Põhja-Korealt ära

IJF avaldas, et probleeme valmistab Põhja-Korea pealinnale Pyongyangile ligi pääsemine ja nad tunnevad muret osalejate ja nende asjade turvalisuse pärast, lisaks pole teada, kuidas toimuks seal suhtlus muu maailmaga ja kas otseülekandeid veebi oleks võimalik teha.

"Kõik need asjad on siiani lahtised. Lisaks oli üheks tingimuseks välispoliitiline stabiilsus, aga praegune olukord on murettekitav ja keeruline on ennustada, millega see lõpeb," seisis IJF-i avalduses.

IJF lisas, et mitmete riikide alaliidud võtsid nendega ühendust ja olid võistluste toimumispaiga osas murelikud – osad ütlesid kindlameelselt, et kui MM jääb Põhja-Koreale, siis nende sportlased seal ei võistle, osad aga muretsesid, kas lapsi on mõistlik sellisesse kohta saata.

"Kõike arvesse võttes otsustas IJF-i täitevkomitee Põhja-Korea võistluse edasi lükata, loodetavasti saab seal lähitulevikus siiski MM-i korraldada, eeldusel, et välispoliitiline olukord on stabiliseerunud ja kõik muud tingimused täidetud," teatas IJF. "Selle aasta juunioride judo MM toimub Horvaatias Zagrebis."