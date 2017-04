Eesti noored vormelisõitjad stardivad Põhja-Euroopa võistlussarjas

Eelmisel nädalal toimusid testisõidud auto24ringil, kus toimub ka sarja üks etappidest, mis on kavas 2. juulil. Lisaks toimuvad veel etapid Venemaal Sotšis, Smolenskis ja Moskva ringrajal, Soomes Ahvenisto rajal ja Asseni ringrajal Hollandis.

Sarjas sõidetakse Tatuus F4-T014 identsete vormelitega. Mootoriks on Abarthi 1,4-liitrine turbojõuallikas võimsusega 160 hobujõudu. Sarja juhtmõtteks ongi noortele sõitjatele võrdsetel autodel võistlemisvõimaluse pakkumine. NEZ F4 sarja üldvõitja saab auhinnaks tasuta hooaja Suurbritannia F3 sarjas.

Mitmekordsele kardispordi Eesti meistrile Sten Dorian Piirimägile on F4 esimene kokkupuude vormelisõiduga.

"Sõidustiilid kardi ja vormeliga on erinevad ja eks ümberõppimine ongi alguses kõige keerulisem," rääkis Piirimägi. "Tempo on aga juba päris hea. Realistlik eesmärk hooajaks on kvalifikatsiooni võitmine. Hooajaliselt oleks liiga optimistlik praegu mingit konkreetset kõrget kohta välja pakkuda, kuid kindlasti panen endast välja 110 protsenti."

Jan-Erik Meikup ütles, et testidel saavutatud ajad näitavad sama tempot rivaalidega. "Muljed auto24ringi testilt on väga positiivsed," sõnas Meikup. "Kavas on anda endast maksimum, samas tuleb arvestada, et hooaeg on pikk ja üle pole samuti mõtet pingutada."

ALM Motorsport võistkonna juht Martin Laur sõnas, et liitumine FIA NEZ F4 sarjaga tähendab meeskonnale sammu professionaalsema autospordi poole.

"Meeskond peab edasi arenema ja NEZ F4 seda võimalust kahtlemata pakub," rääkis Laur. "Jan-Erikul on varasem vormelikogemus olemas ja temalt ootan juba hooaja alguses kõrgeid kohti, Sten-Dorian alustab oma esimest vormelihooaega, mistõttu ootan stabiilsust ja esialgu kohti esikümnes, kuid tean, et ta on võimeline võistlema ka kõige kõrgematele kohtadele."

Võistluskalender:

21.05 Sotši, Venemaa

28.05 Smolensk, Venemaa

04.06 Ahvenisto, Soome

02.07 Pärnu, Eesti

23.07 Moskva, Venemaa

20.08 Moskva, Venemaa

22.10 Assen, Holland