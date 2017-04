Šarapova saab ilmselt Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsiooni vabapääsme

Šarapova andis positiivse dopinguproovi möödunud aasta 26. jaanuaril Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Tema proovis oli jälgi meldooniumist, mis lisati keelatud ainete nimekirja 1. jaanuaril. Šarapova ütles toona positiivsest proovist rääkides, et on kümme aastat kasutanud perearsti poolt välja kirjutatud südameravimit Mildronate, mis on teise nimega meldoonium ning polnud teadlik, et aine oli keelatud ainete nimekirja lisatud.

Venelannale määrati kaheaastane võistluskeeld, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas selle 15 kuule, keeld lõppeb 26. aprillil ja samal päeval alustab Šarapova Stuttgarti turniiri, kuhu ta teenis wild card’i. Samuti on ta saanud vabapääsmed Madridis ja Roomas toimuvatele kõrgetasemelistele turniiridele.

Mitmed tippmängijad nagu Andy Murray, Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Dominika Cibulkova ja Caroline Wozniacki on Šarapovale jagatud wild card’ide teemal avalikult sõna võtnud, leides, et priipääsmete jagamine dopingukaristusest vabanevale tennisistile ei pruugi spordiala huve teenindada.

Prantsusmaa Tenniseliidu (FFT) president Bernard Giudicelli sõnul pole nad veel otsustanud, kas anda keelatud ainetega pahuksis olnud Šarapovale vabapääset või mitte, tema sõnul on tegemist keerulise otsusega.

Kuna aga Šarapova kuulub Prantsusmaa lahtiste võitjate nimekirja – ta võidutses seal 2012. ja 2014. aastal – oleks kvalifikatsiooni vabapääsme andmine kompromissiks.

Siiani pole ametlikult veel ühtegi vabapääsme saajat kinnitatud. FFT teatas, et Šarapovat puudutav otsus avalikustatakse 16. mail Eesti aja järgi kell 20 Prantsusmaa lahtiste ametlikus Facebooki kanalis otseülekandes.

Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioon algab 22. mail, naiste seas heitlevad 96 mängijat 12 põhitabelikoha eest.