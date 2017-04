Kontaveit mängib täna Stuttgardis maailma 6. reketiga

Sel nädalal karjääri parimale ehk 73. kohale tõusnud Kontaveit alustas Stuttgardi turniiri kvalifikatsioonist, põhitabeli avamängus sai ta 7:6 (5), 6:4 jagu maailma edetabelis 34. positsioonil paiknevast horvaatlanna Ana Konjuhist.

Muguruza oli avaringis mänguvaba, seda tänu üsna viimase hetke muudatusele – turniiril 5. asetatud Muguruza pidi algselt esimeses ringis kohtuma kaasmaalanna Carla Suarez Navarroga, kuid kuna 3. paigutusega slovakitar Dominika Cibulkova loobus turniirist randmevigastuse tõttu, liikus Muguruza mängutabelis Cibulkova kohale.

21-aastane Kontaveit on endast kaks aastat vanema Muguruzaga varem mänginud korra, mulluste Austraalia lahtiste avaringis jäi Muguruza peale 6:0, 6:4.

Kontaveit on sel aastal liivaväljakul juba neli mängu võitnud, eelmise aasta Prantsusmaa lahtiste võitja Muguruza jaoks on see aga hooaja esimene mäng liival.

Kontaveidi ja Muguruza kohtumine on täna kavas peaväljaku õhtuse osa teise mänguna. Enne neid tulevad kell 19.30 väljakule dopingukeelu alt vabanenud endine maailma esireket Maria Šarapova ja itaallanna Roberta Vinci.

Kontaveidi-Muguruza matši võitja lähebki veerandfinaalis vastamisi Šarapova-Vinci mängu võitjaga.