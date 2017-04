Serena Williams tunnistas, et avalikustas lapseootuse kogemata

Eelmise nädala kolmapäeval postitas 35-aastane Williams enda Snapchatti foto endast kollases trikoos, allkirjaga "20 nädalat". Foto hakkas kiiresti levima ja igal pool spekuleeriti, et niimoodi teavitas Williams avalikkust, et ootab enda esimest last.

Tegelikult oli see foto Williamsi sõnul mõeldud vaid isiklikuks tarbeks. "Olen igal nädalal pilti teinud, et raseduse kulgu jälgida," selgitas Williams, kes pildi üsna kiiresti Snapchatist ära kustutas. "Tegin selle pildi enda jaoks. Olen siiani nii hoolas olnud, aga nüüd ühe korra läks see avalikuks."

Williams avaldas, et sai rasedusest teada vaid kaks päeva enne Austraalia lahtiste algust. Mäletatavasti jõudis ta seal finaali ja alistas enda vanema õe Venuse, võites karjääri 23. suure slämmi turniiri. "See polnud väga kerge. Ikka oled kuulnud, et kui inimesed on rasedad, on neil halb olla, nad on väga väsinud ja stressis. Pidin kõik need jutud n-ö kotti panema ja ära viskama," rääkis Williams. "Rase või mitte, keegi ei teadnud seda ja ma pidin selle turniiri võitma. Iga kord kui kuskil mängin, eeldatakse, et ma võidan. Kui ma ei võida, on see tegelikult veel suurem uudis."

Sel nädalal maailma edetabelis taas esikohale tõusnud Williams jätab ülejäänud hooaja mõistagi vahele, kuid plaanib järgmisel aastal naasta. WTA reeglite kohaselt saab ta naastes kasutada special ranking’ut, mis võimaldab tal turniiridele peale saada kui edetabeli esireketina. Nimelt, kui mängija naaseb 12 kuu jooksul pärast sünnitust, saab ta kasutada turniiridele pääsemiseks seda edetabelikohta, mis tal enne emaduspuhkusele minekut oli ehk siis Williamsi puhul on see koht esimene.

"Kindlasti plaanin tagasi tulla. Ma pole veel lõpetanud," kinnitas Williams, kelle sõnul inspireerib teda 36-aastane õde Venus. "Kui tema endiselt mängib, saan ka mina seda teha. Emadus on lihtsalt minu elu uus osa. Mu beebi hakkab tribüünil olema ja loodetavasti mulle kaasa elama."