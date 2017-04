Tamberg: eks me ikka tahtsime viigipunkti saada

"Eks me tulime siia Tallinnasse ja teadsime, et Flora mängib head ja ilusat jalgpalli," kiitis Tamberg ERR-ile vastast. "Nad hoiavad palli väga hästi maas ja eks me ikka tahtsime viigipunkti kätte saada. Aga lõpus... ma ei tea, kas jäi kogemusest puudu või... ei oskagi kommenteerida."

Tervikuna pole Transi hooaeg viimaste aastatega võrreldes kehv olnud. Hetkel hoitakse tabelis neljandat kohta ja paar nädalat tagasi saadi jagu ka Nõmme Kaljust. "Meeskond on noor ja kõik noored tahavad end tõestada. Eks me lähe tuhhiga peale. Muud ei oskagi öelda."