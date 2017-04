Nurgalöögist skoorinud Vihmann: standardites lüüakse tahtmise pealt

"Ma arvan, et mingit revolutsiooni ei ole. Eks standardid on selline koht, kust tahtmise pealt lüüakse ja seda meil on praegu olnud," sõnas Zakaria Beglarišvili nurgalöögi järel Flora juhtvärava löönud Vihmann.

Kuigi Flora pääses 2:0 juhtima, lasti Trans siiski viigini. Üleminutitel löödi aga kaks väravat ja teeniti kolm punkti. "Esimene poolaeg oli suures plaanis kontrolli all," lausus Vihmann. "Aga teine poolaeg oleks meid peaaegu ära karistatud. Aga see näitab meeskonna sisu, kui suudame sellistest seisudest lõpus välja tulla."

Kuni tänaseni oli meeskonnal ka hea seeria - viis eelmist mängu võideti endale ühtki väravat sisse laskmata. Trans siiski kaks lõi. "Kaks taga - sellega ei saa rahul olla. Aga iga seeria ükskord lõppeb ja eraldi nende seeriate peale me ei mõtle," kommenteeris Vihmann.