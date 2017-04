Martti Juhkami leidis endale uue ja parema klubi

Kui Austria liigas ei leidunud Innsbruckile võrdset vastast ka lõppenud hooajal, siis Meistrite liigas ja Kesk-Euroopa liigas meeskond seatud eesmärke saavutada ei suutnud. Meistrite liiga otsustavas eelringis kaotas eestlaste koduklubi sakslaste Friedrichshafenileja alagrupiturniirile ei pääsenud. Kesk-Euroopa liiga finaalis tuli teist aastat järjest tunnistada Ljubljana Volley paremust.

Kuivõrd kogenud Juhkami Eesti koondist isiklikel põhjustel sel aastal aidata ei saa, vaatab ta juba lootusrikkalt uue hooaja suunas. Samas meeskonnas ta ei jätka. "Tegelikult on nii, et klubi on juba leitud, aga mul on Innsbruckiga selline leping, mul on vaja teatud detailid läbi rääkida," lausus Juhkami intervjuus Vikerraadiole. "Uus klubi avalikustatakse laupäeval."

Juhkami sõnul oli tal soov ennast kõrgemas seltskonnas proovile panna ja järgmisel hooajal šanss avanebki. "Et ma eelmisel aastal valisin Prantsusmaal Pro B meeskonna ja osalt see, mis ma sel aastal Innsbruckis tegin, sillutas teed selleks, et leida endale uus ja parem klubi. Usun, et sain sellega hakkama."