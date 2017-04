Kulli ja Pentus stardivad Riias kestvussõidu meistrivõistluste etapil

BEC 4H ehk Baltikumi 4 tunni kestvussõidu meistrivõistluste arvestuses on end hooaja avavõistlusele registreerunud 22 meeskonda viiest riigist. Ainsa Eesti meeskonnana on võistlusele startimas Est 1 Racing, kelle ridades sõitmas mitmekordsed Eesti meistrid Raimo Kulli ja Sten Pentus. Meeskonna kolmas sõitja on hetkel veel lahtine ning selgub vahetult enne võistlusnädalavahetust. Meeste võistlusautoks on Porsche Cayman GT4, mis saabus meeskonna kästusse alles kolme nädala eest.

"Eelmine aasta sai proovitud BMW-ga viimane etapp kaasa teha ja olime oma klassis teised. Enne seda puudus igasugune kogemus kestvussõitudega. Eks nagu alati peab minema võitma, aga kuna kõik GT autod on seal sarjas samas arvestuses, siis saab see raske olema kuna GT 4 on siiski FIA poolt kõige "lahjem" klass ja ülejäänud konkurendid on stardis võimsamate ja rohkem "võidusõidu" autodega," sõnas möödunud aastal Porsche GT3 Cup Finland sarjas hõbeda teeninud Raimo Kulli enne eesootavad põnevat väljakutset.

"Nädalavahetusel toimuval BEC 4H võistlusel osalemise eesmärk on aru saada, mis kiirust me konkurentidega võrreldes saavutada suudame. Kuna ei mina ega Raimo pole Porsche GT4-ga Bikernieki ringrajal veel sõitnud, siis on ka keeruline prognoosida, millised võimalused meil hea tulemuse saavutamiseks on," sõnas Kulli meeskonnakaaslane Sten Pentus enne BEC 4H hooaja avastarti.

"Arvestades, et Cayman GT4 ei ole meie vôistlusklassis kindlasti üks võimsamaid, vaid pigem just üks tagasihoidlikumatest autodest, peame rohkem rõhku panema just stabiilsusele ning strateegiale. Usun, et kogu meeskonnale tuleb põnev ja töine nädalalõpp," jätkas eestlane.

Est 1 Racing plaanib sel hooajal Porsche Cayman GT4 autol osaleda veel mõnel BEC 4H etapil, kuid millal ja mis koosseisus, see selgub jooksvalt.

DEWALT Grand Prix sõidetakse 29.aprillist - 1.maini Riias, Bikernieki ringrajal. Kokku on kolme päeva jooksul rajale tulemas üle 25 võistlusklassi ning üle 250 võistleja.