Maagilise piiri alistanud Kotšegarov: haigusest tingitud puhkus tuli kasuks

Ühtlasi sai Kotšegarovist sellega esimene eestlane, kes läbinud täispika triatloni kaheksast tunnist kiiremini. Seni hoidis Eesti rekordit enda nimel Marko Albert 2011. aastal Austrias saavutatud 8:08.18-ga. Kotšegarovi eelmine tippmark (Chattanooga 2015) oli sellest 14 sekundit aeglasem.

Tagasi kodumaalne jõudnud Kotšegarovi sõnul on kaheksa tunni piiri alistamine viimasel ajal triatlonimaailmas muutunud üsna sagedaseks sündmuseks, sest ala tase on kerkinud. "Et saada kiirel rajal tugeva konkurentsiga võistlusel hea koht, on vaja teha alla kaheksa tunni. Lihtsalt tase on tõusnud ja oleme suutnud selle tasemega kaasa käia," lausus Kotšegarov intervjuus ERR-ile. "Loogiline on, et mingi hetk pidi see tulema. Väga hea, et see tuli just Texases."

Kotšegarovi sõnul aitas heale tulemusele kaasa ka sobiv ilm. "Võistlesin samal võistlusel ka eelmisel aastal. Nüüd nad nihutasid selle varasemaks, aga jooksu ajaks tõmbas pilve ja tuul tõusis. Suhteliselt ideaalsed olud, natuke üle 20 kraadi sooja. Kui eelmine aasta oli 30 ringis, siis oli päris keeruline. Kui vaadata, et joosti 2:42-2:43 maratoni peale tegelikult väga rasket ja tugevat ratast - see näitab, et tingimused olid päris head ja mehed väga kõvad."

Kolmest alast enim jäi Kotšegarov rahule jooksmisega, juurde annab panna ennekõike rattasõidus. "Ujumine on mul alati nõrgem. Tean mehi, kellega ma tahan koos ujuda ja mul see tegelikult ka õnnestus - isegi natuke eest ära ujuda. Ratta peal tunnen, et mul on päris palju varu. Sain viis nädalat enne uue ratta ja mind pandi selle peal teistmoodi istuma. Ei ole selles asendis päris sellist võimsust saanud kui tahaks. Ma arvan, et see on kuu aja küsimus."

"Jooks oli väike probleem. Kuna neelasin järvevett, mis ei olnud kõige parema kvaliteediga - siis mul olid kõhuprobleemid. Aga tegelikult jooksuga olen kõige enam rahul, sest puhas jooksuaeg oli mul 2:45 - viis minutit kiirem kui mu paremuselt teine maraton."

Ettevalmistusfaasis häiris Kotšegarovit haigus. "Kõige ebameeldivam oli viirushaigus kolm nädalat enne võistlust. Õnneks sattus kerge nädala peale, põhitöö oli tehtud. Väga tähtsaid mahutreeninguid ei mõjutanud, aga eks ta ikka ebakindlust lisas. Samas mõni lisapuhkepäev, mis sellega kaasa tuli, mängis lõpuks minu kasuks."

Töö tuleviku nimel jätkub, sest Hawaii Ironman'ile pääsemiseks vajalikke kvalifikatsioonipunkte veel koos ei ole. Tõenäoliselt tuleb järgmine võistlus suve keskel. "Homme saan treener Jüri Käeniga kokku, eks siis mõtleme-arutame. Lähima kahe-kolme nädala jooksul paneme plaanid paika, mis võistluse teen. Tõenäoliselt jääb juulikuusse üks täispikk võistlus veel, kus üritaks vajalikud punktid kätte saada.