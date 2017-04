Kitsingu klubi alustas Taani finaalseeriat kaotusega

Algviisikus platsile tulnud Kitsing viibis väljakul pisut üle üheksa ja poole minuti ning viskas ühe kaugviske mööda. Küll võttis ta kaks lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike.

Horsens tabas selgelt paremini kaugviskeid (14/23 ehk 61% vs 11/30 ehk 37%). Kahepunkti- ja vabavisetes oli pisut täpsem Bakken Bears (vastavalt 57% vs 55% ja 85% vs 73%).

Nelja võiduni peetav finaalseeria neljapäeval Horsensi koduväljakul. Meistriks tuleb esimesena neli võitu kogunud meeskond.